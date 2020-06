Triquinosis. síntomas, análisis y prevención.

"Es una enfermedad complicada, hace 10 años que estoy en el área de Seguridad Alimentaria y por suerte no hubo casos, antes hubo dos casos en Villa Cañás y fueron complicados."

Eugenio mencionó "Es una enfermedad complicada porque el ciclo del parásito dentro de la persona tiene tres etapas diferentes. la primer etapa es la intestinal (el parásito se desarrolla dentro del intestino) se libera de la fibra muscular en el estómago y se va a desarrollar en el intestino delgado, los síntomas son gastrointestinales (diarreas y malestares gástricos) que se pueden confundir con una intoxicación."

"Es muy importante aclararle al médico que se han consumido chacinados caseros, que es algo que se puede hacer siempre y cuando sea para el consumo de la familia y estando el chancho analizado." Villa Cañás cuenta con el Laboratorio para analizar los animales y comprobar si se encuentra o no el parásito.

En la segunda etapa el parásito atraviesa la pared intestinal (etapa migratoria) y va a la sangre, empieza a circular la larva por todo el cuerpo. Esa larva termina dentro de los músculos donde se empieza a enquistar, los síntomas de esta tercer etapa son dolores musculares fuertes, cefaleas, problemas en la deglución. Ésta fase puede durar meses.

"Es importante tratar la enfermedad en la primer etapa ya que un Médico puede tratarla con antiparasitarios. cuando la larva pasa a la sangre ya no hay forma de tratarla."

Para el análisis Eugenio Orsi recomienda que al matar al animal se lleve una muestra de entraña al Laboratorio aproximadamente de 100 gms. se deberá acudir a mesa de entrada de la Municipalidad de Villa Cañás de 8 hs a 12 hs. y el costo del análisis es de $720-$750 por animal. El análisis tarde entre 3 hs. y 3:30 hs.

"Los únicos resultados positivos fueron de Venado Tuerto."

Fuente VCTV. Oscar Andrés Canavese.