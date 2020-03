Aníbal Pachano, polémico sobre el coronavirus: "Yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurra al Presidente"

En tiempos de coronavirus, todos los testimonios son válidos. Incluso los más absurdos, porque sirven para generar conciencia. Este martes, quien se manifestó sobre la pandemia que tiene en vilo a buena parte del planeta fue Aníbal Pachano, instalado en Chile desde hace varias semanas donde participa como "jurado" en la versión local de Bailando por un sueño.



El artista, quien tiene 65 años de edad, superó y padece distintos problemas de salud, es considerado población de riesgo. Esto significa que los efectos del COVID-19 en su cuerpo son mucho más peligrosos que en los de una persona más joven o más sana. Sin embargo, Pachano no parece tomar verdadera dimensión de las consecuencias que la enfermedad puede provocar tanto en él como en el resto de la sociedad.



En un móvil vía Skype para Hay que ver (El Nueve), Aníbal se quejó de las medidas impuestas por el gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la emergencia sanitaria. Y avisó que, pese a que los mayores de 60 años están licenciados y se les recomienda que permanezcan en sus hogares, él seguirá trabajando una vez que termine la cuarentena.



"Che, están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar un poco el panic attack (sic). Si nos ponemos todos loquitos vamos a tener un problema. ¿Cómo no voy a poder tomar algo en Ezeiza para volver a mi casa? ¿Qué quieren, que vaya vestido de astronauta? ¿Caminando por la calle con las valijas? Es una mamarrachada...", aseguró Pachano, minimizando los protocolos de seguridad que se están implementando en los aeropuertos para evitar el contagio.

"Es una cuarentena penal, hay una orden del Presidente, que no tenés que estar en contacto con otras personas...", le aclaró Denise Dumas, conductora del ciclo junto a José María Listorti. "Entonces que el presidente me ponga un auto especial y me lleve. Y yo no pago un mango para volverme de Ezeiza", disparó el coreógrafo.

Luego de un corte en la comunicación, Pachano regresó al aire del Nueve para seguir opinando sobre el coronavirus. "El miedo no es un buen consejero. Hay que resolverlo. Yo no voy a entrar en ningún miedo porque a mí me estresó y me provocó el cáncer que tengo. Yo me voy a correr de ese lugar y voy a tratar de que se corran todas las personas que lo puedan entender", apuntó Pachano.



Y respecto a la licencia para mayores de 60 años, como la que acató por ejemplo Mirtha Legrand al no hacer su programa, Aníbal planteó: "Me parece una restricción que no colabora para nada. Si queremos que la gente esté bien, aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Hay medidas mucho más interesantes que las que se están tomando".

"Yo soy un paciente que tengo mucho riesgo. Pero tengo tanto remedio encima que soy un monumento al laboratorio. Yo no me siento mal. Yo tuve una neumonía bilateral en el mes de diciembre muy complicada, de la cual salí. Vine a Viña del Mar, tomé mucho frío y me quedó una tos que estoy tratando de sacar. Eso no tiene nada que ver con el virus. Yo tengo un EPOC y mi pulmón está complicado desde siempre", enumeró Pachano al describir su estado de salud.



Y avisó, con tono desafiante: "Yo me voy a aislar el tiempo que corresponda, pero no me voy a aislar de la vida, yo voy a seguir trabajando como sea. Todos podemos ir a trabajar, siempre y cuando tomemos la precaución de estar a dos metros de distancia del otro, con los cuidados correspondientes. Yo no voy a vivir adentro de cuatro paredes porque se le ocurra al Presidente de la Nación, eso me lo dirán los médicos".



Desde el piso del programa intentaron explicarle cuáles eran los motivos de esta cuarentena, y por qué las personas mayores o en riesgo debían cuidarse especialmente de estar en contacto con el COVID-19, en especial para evitar que el sistema sanitario colapse ante la multiplicidad de casos.

Pachano respondió fiel a su estilo: "Yo voy a seguir mirando la cosa positiva, como lo hice con mi cáncer, con una metástasis en mi cerebro que salí vivo de casualidad. O como lo hice con mi HIV. De este virus se sabe desde el mes de diciembre y las medidas se tomaron no tarde, tardísimo". Y cerró, más conciliador: "Cuando vuelva voy a hacer la cuarentena, primero por mi familia y segundo por mi persona. Pero más allá de eso no voy a entrar en el pánico. Yo ya viví esa situación emocional con mi cuerpo".

La participación de Aníbal en el ciclo de Dumas y Listorti provocó una ola de repudio en las redes sociales. Y en cuestión de minutos su nombre se convirtió en tendencia en Twitter por la innumerable cantidad de críticas que fue recibiendo. Una de las personas que necesitó expresar su rechazo fue Graciela Alfano, quien tuvo varios encontronazos con el coreógrafo. La actriz describió a Pachano con tres palabras: "Un ignorante peligroso".



