Caso Carlos Orellano: la familia denuncia trabas para la autopsia

La autopsia de Carlos Daniel Orellano, prevista para el mediodía de este lunes, fue puesta en duda por la familia de "Bocacha". El papá del joven apuntó contra el jefe de fiscales de Homicidios Dolosos Adrián Spelta por haber "puesto piedras en el camino" al solicitar la autorización de un juez para que pueda actuar el equipo de la perito propuesta por la querella, Virginia Creimer. La propia especialista dijo que hay "mala predisposición" de la Justicia de Rosario para llevar a cabo el protocolo de Minnesota.

El cuerpo fue trasladado desde el Instituto Médico Legal (IML) hacia el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en el mediodía para realizar una tomografía computada. La ambulancia que llevaba a Carlos era custodiada por dos patrulleros de la Policía Federal. Todo el procedimiento era filmado y fotografiado, según establece el protocolo de Minnesota.



MUERTE EN LA FLUVIAL

"Nos ponen un palo en el camino. Pareciera que el jefe de fiscales fuera el abogado defensor de la parte denunciada. Nos exige una orden judicial de un juez para que actúe la perito de parte, que tiene el equipo más especializado de Latinoamérica", comentó Edgardo Orellano a De 12 a 14 (El Tres).

Si bien el fiscal del caso es Patricio Saldutti, su superior es Adrián Spelta, quien fue visto este mediodía en el Instituto Médico Legal, según captaron las cámaras de El Tres. "Quieren que todo el equipo (de la perito Creimer) mire y no haga nada. Para Spelta esto no es legal. Nos están poniendo piedras en el camino. No tengo confianza en la provincia de Santa Fe, ni en la Policía, ni en la Justicia ni en los médicos legistas. Si no la dejan actuar es porque quieren esconder algo", aseveró.