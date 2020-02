Casilda |Descubren que municipio pagaba seguros de 30 vehículos que ya no usa

En ese marco, informó que descubrió que el Estado local pagaba seguros de más de 30 vehículos que ya no están en funcionamiento.

Puntualmente, en diálogo con Radio Casilda, describió que son unidades que “ya no se usan, se rompieron y no están más”, por lo que emprendió las acciones necesarias para dejar de lado este tipo de aportes. Por el momento, el titular del Ejecutivo local no especificó el monto exacto que se ahorrará el municipio, cuyos números están en rojo, tras la anulación de estas pólizas.

En ese marco definió como “pésimo” el estado del capital automotriz con el que cuenta la Municipalidad, por lo que espera “dinero de la provincia para volcarlo en mejorar mínimamente nuestro parque automotriz”.