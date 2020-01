Habló la abuela de la menor abusada en Casilda: "a mi nieta la violaron"

La abuela de la adolescente de 13 años que fuera abusada en un descampado de Nueva Roma D, el pasado lunes y que todavía no se cumplió una semana del hecho rompió el silencio y habló en exclusiva con este medio.

“Que dejen de decir mentiras. A mi nieta la violaron. Me lo dijo la policía y la médica en el Hospital de Casilda”

Graciela tiene 55 años de edad, es la abuela de la adolescente de 13 años que fuera abusada en un baldío de la ciudad de Casilda luego de haber estado tomando en un kiosco con vecinos del barrio y al querer retornar a su casa, un joven habría abusado de ella aprovechándose de su estado.

Graciela vive con su esposo y tiene a su cargo a la menor, ya que sus padres no pueden hacerse cargo de ella, sea por voluntad o por su imposibilidad. Viven en zona Sur de la ciudad de Rosario.

“A mi llaman a las 5 AM (para contarme lo que había pasado) me llamo mi hijo para decirme lo que le habían hecho a la nena. Ella se escapó de mi casa el día jueves y se fue de los tíos a Casilda” relata su abuela.

“Ella me contó que estuvo tomando en un kiosco con un tal Mario y dos (2) chicos más que no sé el nombre, y me dijo que habían bebido mucho, entonces ella le dijo a este Mario que se quería ir a dormir a la casa del tío, y ahí fue cuando se ofreció a acompañarla y cuando se cruzan con un joven apodado “pelado” que se ofreció a llevarla en bicicleta y en lugar de llevarla a la casa del tío, la lleva al descampado de Formosa y Pasco, y ahí le hizo lo que él quiso” reconstruye su abuela lo sucedido según el relato de su propia nieta que de a poco va recordando lo que habría bloqueado inicialmente.

Y según continúa el relato de la mujer, abuela de la niña, ella misma autorizó la toma de muestras estipulado por el protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la provincia, para la toma de muestras biológicas e hisopados en caso de abuso sexual por lo que le fue entregada el acta de dicho procedimiento. “El médico forense tomo muestras de sus partes íntimas y se las entregó a la Jefa de la Comisaría de la Mujer de Casilda, puso las muestras en un sobre y se las llevó y me entregó un acta. Ese acta está firmada por la Subcomisaria Berberich, jefa del Área de Investigación de violencia de género, sexual y familiar de Casilda” explica la mujer quien agrega que ante su insistencia ella la consulta a su nieta sobre lo que le sucedió “Yo le pregunté a mi nieta si había ido a cirugía y ella me dijo que si, que tenía puntos” agregando “Ella está muy lastimada”.

Además Graciela aclara no solamente la policía le había dicho que si nieta había sufrido un abuso, sino que también y de una forma muy cruda cuenta que “en el Hospital San Carlos, una pediatra de nombre Fernanda me dijo que a mi nieta la habían violado”

La menor antes de recibir el alta para viajar a la ciudad de Rosario fue medicada y “lo debe tomar por vario días” según aclara su abuela quien indica que la niña además de estar medicada con antibióticos y retrovirales deberá consultar a un infectólogo esta semana. “Es esencial que ella tome esto medicamentos por prevención. Mi nieta estaba tirada bañada en sangre” me contaron los policías.

“A mi nieta la violaron. Me lo dijo la policía y la médica en el Hospital de Casilda” aclara la abuela y agrega “la nena está toda dolorida, tiene un cachetazo en el ojo izquierdo. Le duele mucho la costilla y la espalda. Debe ser porque ella se tira de la bicicleta y él la arrastra para llevarla a los pastos”

Finalmente y ante toda esta situación que inclusive habiendo versiones que descartarían el abuso de la niña Graciela agrega “todo el que hace estas cosas las tiene que pagar, y mi nieta no miente. Y si no pregunte en el hospital San Carlos o a la policía de la Comisaria de la Mujer”

Cabe aclarar que hasta el momento no hay detenidos en la causa.