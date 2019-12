Waldo Wolff propuso congelar los sueldos de políticos y que los jueces de la Corte paguen Ganancias: se volvió viral

Durante la maratónica sesión en Diputados por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el legislador Waldo Wolff ​(Juntos por el Cambio) sorprendió con un mensaje directo al presidente Alberto Fernández, en el que le propuso tres proyectos para hacer frente a la emergencia.









Wolff planteó congelar los sueldos de los políticos durante 2020, que los jueces de la Corte paguen ganancias y que se decrete la extinción de dominio.

"Quiero proponerle, Sr. Presidente, una carpeta con tres proyectos que fueron hablados en mi bloque para que hagamos un congelamiento todas las dietas y todos los sueldos de la Argentina. Hagamos un congelamiento para el 2020 de nuestra dieta, de los sueldos de los ministros, de los secretarios, de los directores... Y estemos a la altura de las circunstancias. No nos aumentemos nosotros durante 2020", resaltó el legislador, ante los aplausos de un sector del parlamento.

En su alocución, continuó: "Quiero proponerle también al Presidente, que ha mostrado ser dialoguista mayoritariamente (no conmigo, que me tiene bloqueado en Twitter) que hable con los ministros de la Corte y les pida que paguen Ganancias de una vez por todas. Y seguimos aplaudiendo al Poder Judicial, que no paga Ganancias".



Por último, Wolff habló de la ley de extinción de dominio que había impulsado el macrismo. "También quiero proponerle al Presidente, que presentó esta ley y que tiene la facultad de decretos y poder absoluto, que presente por decreto la Extinción de Dominio para que los políticos que robaron devuelvan la plata al pueblo argentino. Dejemos de pedirle el ajuste al pueblo, del que todos somos parte. Estemos a la altura de las circunstancias".

Su mensaje no pasó inadvertido en la Cámara y fue tendencia en Twitter bajo el hashtag "Gracias Waldo".



Esta mañana el diputado se mostró indignado cuando trascendió que los ex presidentes, jueces y fiscales quedaron fuera del congelamiento de las jubilaciones. "Buen día, ciudadano común. Te congelaron la jubilación? Mirá a quién no? Buen día", escribió desde su cuenta de Twitter.

El proyecto votado por Diputados excluyó de la suspensión de la movilidad a los 4.938 jubilados de la ley N° 24018 que perciben un haber promedio de $ 210.000 y un haber máximo que puede duplicar esa cifra, según un informe de la ANSeS.