La Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció un corte programado del servicio eléctrico en dos sectores de Firmat para el martes 13 de octubre. La interrupción está prevista entre las 8:30 y las 14:00, una franja de cinco horas y media, para realizar trabajos en la red de baja tensión.

Según informó la Jefatura de Sucursal Territorial Sur de la empresa, uno de los sectores afectados será el comprendido por las calles Alvear, Corrientes, Avenida Santa Fe y Buenos Aires. El otro estará delimitado por General López, Florida, Azopardo y España.

La prestataria explicó que las tareas consistirán en el tendido de conductores preensamblados de baja tensión para reemplazar las líneas convencionales. Esa intervención es el motivo de la suspensión del suministro anunciada para ambos perímetros.

Los trabajos forman parte del programa provincial «Plan Convencional Cero», que la EPE lleva adelante en el ámbito de toda la sucursal. En este caso, la intervención informada corresponde a los dos sectores de Firmat incluidos en el aviso.

Para consultar el estado de las interrupciones y las actualizaciones del suministro, la empresa indicó que los usuarios pueden ingresar a epe.santafe.gov.ar/cortesservicio. También señaló que esa información está disponible a través de sus redes sociales oficiales.

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