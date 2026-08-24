Los Leones buscan ante India el pase a semifinales del Mundial de Hockey 2026
Los Leones tendrán este lunes 24 de agosto uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino enfrentará a India con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a las semifinales.
El equipo dirigido por Lucas Rey llega al encuentro con el objetivo de mantenerse en carrera por el título y posicionarse entre los cuatro mejores del certamen.
Según la información difundida por ESPN, una victoria frente al conjunto asiático le dará directamente a Argentina el pasaje a semifinales. En esa instancia, Los Leones deberán esperar para conocer si su próximo rival será Alemania o España.
El encuentro podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+ Plan Premium.
Un historial favorable para Argentina
Argentina e India cuentan con varios antecedentes en Copas del Mundo, con encuentros generalmente parejos y de alta cantidad de goles.
En el Mundial de 2023, disputado en Bhubaneswar, ambos seleccionados igualaron 3 a 3 durante la fase de grupos.
Previamente, Los Leones consiguieron tres victorias consecutivas ante India en Mundiales: 4 a 2 en Nueva Delhi 2010, 4 a 3 en Kuala Lumpur 2002 y 5 a 3 en Lahore 1990.