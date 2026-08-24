Los Leones tendrán este lunes 24 de agosto uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino enfrentará a India con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a las semifinales.

El equipo dirigido por Lucas Rey llega al encuentro con el objetivo de mantenerse en carrera por el título y posicionarse entre los cuatro mejores del certamen.

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Según la información difundida por ESPN, una victoria frente al conjunto asiático le dará directamente a Argentina el pasaje a semifinales. En esa instancia, Los Leones deberán esperar para conocer si su próximo rival será Alemania o España.

El encuentro podrá verse en vivo a través de ESPN y Disney+ Plan Premium.

Un historial favorable para Argentina

Argentina e India cuentan con varios antecedentes en Copas del Mundo, con encuentros generalmente parejos y de alta cantidad de goles.

En el Mundial de 2023, disputado en Bhubaneswar, ambos seleccionados igualaron 3 a 3 durante la fase de grupos.

Previamente, Los Leones consiguieron tres victorias consecutivas ante India en Mundiales: 4 a 2 en Nueva Delhi 2010, 4 a 3 en Kuala Lumpur 2002 y 5 a 3 en Lahore 1990.