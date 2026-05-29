La Justicia condenó a Mauro Nicolás Gallego, de 32 años, a tres años de prisión de cumplimiento condicional luego de que aceptara su responsabilidad en distintos hechos ocurridos en Villa Cañás vinculados con amenazas, lesiones, daños, violación de domicilio, desobediencia a la autoridad y violencia de género.

La pena fue acordada mediante un procedimiento abreviado entre la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Débora Valentín, la defensora pública Antonela Dalzotto y el propio acusado. Al no contar con antecedentes penales, la condena quedó bajo modalidad condicional, por lo que no cumplirá la pena en una unidad penitenciaria, aunque deberá respetar estrictas reglas de conducta durante tres años.

Según la investigación, uno de los primeros episodios ocurrió en noviembre de 2024, cuando el condenado amenazó a una expareja mientras circulaba en motocicleta frente a su domicilio. Posteriormente, en noviembre de 2025, fue acusado de agredir físicamente a otra mujer en un contexto de violencia de género, provocándole lesiones leves.

La causa también incluyó incumplimientos de medidas judiciales. Entre ellos, un episodio registrado en diciembre de 2025, cuando se acercó a una expareja pese a tener una prohibición de contacto, además de ocasionar daños en la vivienda de la víctima e ingresar sin autorización al inmueble días después.

Otro de los hechos investigados ocurrió en febrero de 2026, cuando ingresó de manera violenta a una vivienda familiar, donde amenazó y agredió a varias personas. Como resultado, algunas víctimas sufrieron lesiones leves y una de ellas lesiones graves. También fue acusado de exhibir un cuchillo en la vía pública y de protagonizar un nuevo episodio de violación de domicilio y daños esa misma madrugada.

Para fijar la pena, la Justicia consideró como agravantes la reiteración de los hechos, la violencia ejercida contra mujeres y familiares, así como el daño ocasionado a las víctimas. Como atenuante se tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales.

Entre las condiciones impuestas, Gallego deberá residir en Santa Isabel, informar cualquier cambio de domicilio, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, no cometer nuevos delitos y mantener buena conducta. Además, tiene prohibido acercarse o contactar a las víctimas por cualquier medio y no podrá portar armas.