Franco Vivian volvió a festejar en el TC2000 al quedarse con la final disputada este domingo en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta, por la cuarta fecha de la temporada 2026.

El piloto porteño, a bordo de una Chevrolet Tracker, aprovechó una carrera cambiante, con varios incidentes y abandonos, para darle una nueva victoria a Chevrolet.

La competencia tuvo un punto clave en la ventana de boxes, durante el cambio obligatorio de neumáticos. Allí, Vivian realizó una detención efectiva que le permitió acomodarse entre los primeros lugares y encarar el tramo final con ventaja.

Con un ritmo sólido, administró la diferencia hasta la bandera a cuadros y consiguió su séptima victoria en la categoría. Fue, además, su primer triunfo desde julio de 2025, cuando había ganado en Nueve de Julio.

Emiliano Stang, con Toyota, terminó en la segunda posición, mientras que Franco Riva completó el podio.

La final también tuvo momentos de tensión. Uno de los más fuertes fue el accidente entre Valentín Yankelevich y Tomás Fernández, luego de que el Toyota Corolla Cross de Yankelevich quedara cruzado en pista por un problema mecánico. Fernández no pudo evitar el impacto lateral y ambos debieron abandonar.

En total, apenas 10 de los 16 autos lograron completar la carrera. Además, Facundo Polakovich no largó la competencia.

Para Vivian, el triunfo tuvo un sabor especial: no pudo correr la primera fecha por un fuerte accidente en prácticas, estuvo ausente en la segunda por prescripción médica y en la tercera no había logrado terminar.

El TC2000 volverá a competir el 27 y 28 de junio en San Nicolás.