La pérdida de poder adquisitivo sigue golpeando a los trabajadores argentinos. Según un informe privado del portal de empleo Bumeran, el 87% de los empleados considera que su salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

El dato ubica a la Argentina entre los países con mayor percepción de insuficiencia salarial de la región, solo por detrás de Panamá, con el 92%, y Ecuador, con el 90%.

El relevamiento también mostró una fuerte dificultad para sostener los ingresos durante todo el mes. De acuerdo con el estudio, 7 de cada 10 trabajadores argentinos gastan su sueldo en menos de 14 días.

En detalle, el 28% agota su salario apenas cobra, principalmente para cancelar deudas y cuentas pendientes. Otro 21% logra estirarlo hasta la segunda semana, mientras que un 15% indicó que le alcanza para menos de una semana y un 9% solo para una semana.

Solo el 9% de los trabajadores consultados afirmó que puede cubrir todo el mes con sus ingresos actuales.

Entre los principales gastos mensuales, el alquiler aparece como el mayor peso para el 44% de los empleados. Luego se ubican la alimentación, con el 27%, y el pago de deudas, con el 16%.

El informe también advirtió sobre la imposibilidad de ahorro: 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero. Las principales razones son la insuficiencia del salario, mencionada por el 54%, y el peso de deudas previas, señalado por el 19%.

En ese contexto, el endeudamiento continúa en aumento. El 77% de los argentinos reconoció tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” y remarcó que el desafío actual pasa por “reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

Ante un eventual aumento salarial, el 46% de los trabajadores dijo que lo destinaría a pagar deudas. En tanto, el 22% lo usaría para ahorrar, el 15% para alimentación y recreación, y apenas el 13% para inversiones.