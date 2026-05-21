Este jueves 21 de mayo, el mercado cambiario inicia la jornada con nuevas referencias para las distintas cotizaciones del dólar en la Argentina.

Según informó Agencia NA, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá a $1.369,41 para la compra y $1.420,88 para la venta.

En tanto, el dólar blue se ubica en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $1.388 para la compra y $1.397 para la venta.

Las cotizaciones financieras también marcan referencias para la jornada: el dólar MEP opera en $1.431,71, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.491,11.

Finalmente, el dólar tarjeta registra un valor de venta de $1.846.