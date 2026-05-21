Dólar hoy: así cotizan las distintas opciones cambiarias
SOFIA ZANOTTIMercados20/05/2026
El dólar oficial abrió este miércoles con nuevos valores en el Banco Nación. También se actualizaron las cotizaciones del blue, MEP, CCL y tarjeta.
Este jueves 21 de mayo, el mercado cambiario inicia la jornada con nuevas referencias para las distintas cotizaciones del dólar en la Argentina.
Según informó Agencia NA, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá a $1.369,41 para la compra y $1.420,88 para la venta.
En tanto, el dólar blue se ubica en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.
Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $1.388 para la compra y $1.397 para la venta.
Las cotizaciones financieras también marcan referencias para la jornada: el dólar MEP opera en $1.431,71, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.491,11.
Finalmente, el dólar tarjeta registra un valor de venta de $1.846.