Guido Kaczka se quedó este domingo con el Martín Fierro de Oro 2026, el máximo reconocimiento que entrega APTRA a la televisión abierta argentina.

La ceremonia se realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires, fue conducida por Santiago del Moro y transmitida por Telefe, que además fue el canal más premiado de la noche.

Kaczka también había ganado en la categoría Labor en Conducción Masculina por su trabajo en Buenas Noches Familia, emitido por El Trece.

En el balance general, Telefe obtuvo 14 estatuillas, mientras que El Trece logró nueve, incluido el Oro. América y El Nueve sumaron cinco premios cada uno, y la TV Pública consiguió tres reconocimientos.

La gala incluyó momentos emotivos, como el homenaje al canal América por sus 60 años, el reconocimiento a Enrique Macaya Márquez por su trayectoria y el segmento “In Memoriam”, con la interpretación de Ángela Torres.

También se recordó al entrenador Miguel Ángel Russo, en uno de los pasajes más sensibles de la noche.