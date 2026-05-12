Villa Cañás recibió este domingo la segunda fecha del torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS), en una jornada que reunió a ocho equipos de la región.

Los encuentros se disputaron en el Salón de Deportes Municipal, donde el conjunto local mostró un gran nivel de juego y consiguió dos victorias consecutivas.

En el primer partido, Municipalidad de Villa Cañás derrotó a Juventud de Santa Isabel por 2 a 0, con parciales de 25-14 y 25-17. Más tarde, las cañaseñas volvieron a imponerse por el mismo resultado frente a Atlético Labordeboy, con setes de 25-9 y 25-16.

Además del representativo local, participaron Juventud y Belgrano de Santa Isabel, Newbery de Rufino, Ciudad de Venado Tuerto, Municipalidad de Venado Tuerto, Unión y Cultura de Murphy y Atlético Labordeboy.

Todos los resultados de la jornada