Vóley: doble triunfo de Villa Cañás en el Maxivóley
Villa Cañás recibió este domingo la segunda fecha del torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS), en una jornada que reunió a ocho equipos de la región.
Los encuentros se disputaron en el Salón de Deportes Municipal, donde el conjunto local mostró un gran nivel de juego y consiguió dos victorias consecutivas.
En el primer partido, Municipalidad de Villa Cañás derrotó a Juventud de Santa Isabel por 2 a 0, con parciales de 25-14 y 25-17. Más tarde, las cañaseñas volvieron a imponerse por el mismo resultado frente a Atlético Labordeboy, con setes de 25-9 y 25-16.
Además del representativo local, participaron Juventud y Belgrano de Santa Isabel, Newbery de Rufino, Ciudad de Venado Tuerto, Municipalidad de Venado Tuerto, Unión y Cultura de Murphy y Atlético Labordeboy.
Todos los resultados de la jornada
- Municipalidad de Villa Cañás 2 vs. Juventud 0
- Ciudad de Venado 2 vs. Belgrano 0
- Juventud 0 vs. Newbery de Rufino 2
- Ciudad de Venado 2 vs. Municipalidad de Venado 0
- Belgrano 1 vs. Unión y Cultura 2
- Atlético Labordeboy 0 vs. Newbery de Rufino 2
- Unión y Cultura 0 vs. Municipalidad de Venado 2
- Municipalidad de Villa Cañás 2 vs. Atlético Labordeboy 0