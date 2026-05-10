De Andreis criticó a Bullrich por cambiar de partido

De Andreis cuestionó a Bullrich y al Gobierno

El dirigente del PRO aseguró que los cambios de espacio de Patricia Bullrich dañan la confianza política. Además, criticó el manejo del oficialismo en torno a Manuel Adorni.

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis, cuestionó este domingo a Patricia Bullrich por sus reiterados cambios de espacio político y consideró que esa conducta “daña mucho la confianza” en la política argentina.

En declaraciones a Radio La Red, el dirigente sostuvo que “lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido al otro”, al referirse a la trayectoria política de Bullrich en distintos sectores.

Según De Andreis, la movilidad constante de dirigentes entre partidos termina afectando la credibilidad institucional y la confianza tanto de inversores argentinos como extranjeros. “Se destruye la confianza y el valor de la palabra”, afirmó durante la entrevista.

Por otro lado, el dirigente también se refirió a la situación de Manuel Adorni y cuestionó el tiempo y la energía que, según consideró, el Gobierno de Javier Milei dedica al tema.

“Están hace un mes y medio o dos poniendo la energía en un lugar donde no la tienen que poner”, señaló De Andreis, quien además sostuvo que la indefinición sobre el futuro de Adorni afecta la imagen del oficialismo y desvía la atención de los problemas económicos y sociales del país.

En este marco, el secretario general del PRO indicó que el partido continuará acompañando en el Congreso algunas iniciativas del Gobierno nacional, aunque también marcará diferencias en aquellos temas que considere incorrectos.

Además, afirmó que el PRO trabaja actualmente en la presentación de candidatos a intendentes en distintas ciudades del país y destacó el rol de conducción partidaria de Mauricio Macri, aunque descartó por ahora una candidatura presidencial para 2027.