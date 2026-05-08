Adorni evitó responder sobre presuntos sobresueldos

El jefe de Gabinete evitó responder consultas sobre presuntos pagos irregulares y su situación patrimonial durante una conferencia junto a Luis Caputo y Alejandra Monteoliva.

La conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, terminó marcada por un fuerte clima de tensión luego de que el periodista Ariel Rodríguez realizara preguntas directas sobre posibles sobresueldos y el patrimonio del funcionario.

El encuentro se realizó en Casa Rosada junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La convocatoria oficial estaba enfocada en el anuncio del denominado “Súper RIGI” y en operativos vinculados al narcotráfico en Santa Fe.

Sin embargo, la atención se desvió rápidamente hacia la situación política interna del Gobierno y las sospechas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni. Durante la ronda de preguntas, Rodríguez consultó si funcionarios del Ejecutivo cobraban sobresueldos o habían recibido pagos adicionales durante la gestión.

La pregunta generó uno de los momentos más incómodos de la conferencia. Adorni evitó responder de manera concreta y sostuvo que el eje del encuentro debía mantenerse sobre los anuncios económicos y de seguridad.

“Queremos que sea agenda cerrada”, afirmó el funcionario al intentar desactivar el tema frente a los periodistas acreditados.

Otro de los puntos de tensión surgió cuando Rodríguez mencionó que sectores empresarios ya hablan de un supuesto “riesgo Adorni” y recordó el pedido público de Patricia Bullrich para que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada.

Ni Caputo ni Adorni dieron precisiones sobre las consultas vinculadas al patrimonio o posibles irregularidades salariales. Según explicó luego el periodista de Cadena 3, desde el inicio de la conferencia se había indicado que las preguntas debían limitarse exclusivamente a los temas incluidos en la convocatoria oficial.

Mientras tanto, dentro del oficialismo crece la preocupación por el impacto político que podría generar la polémica en medio de la agenda económica que impulsa el Gobierno nacional.