La gestión municipal de Sancti Spíritu continúa desarrollando una serie de acciones orientadas a mejorar los servicios, la infraestructura y el acompañamiento social en la localidad.

En ese marco, autoridades comunales participaron recientemente de una reunión en Santa Fe donde se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano, enfocado en políticas vinculadas a niñez y adolescencia. Según indicaron, este tipo de acuerdos buscan fortalecer el trabajo conjunto con la provincia y atender situaciones sociales presentes en la comunidad.

Por otro lado, el municipio avanza en gestiones vinculadas a viviendas, incluyendo la regularización de beneficiarios, y en programas provinciales como Obras Menores. En este sentido, se confirmó la adquisición de una motoniveladora, herramienta clave para el mantenimiento de los caminos rurales.

La red vial rural es uno de los ejes centrales de la gestión, teniendo en cuenta que el distrito cuenta con más de 78 mil hectáreas y alrededor de 700 kilómetros de caminos. Desde el municipio remarcaron que el mantenimiento constante permitió garantizar el traslado de la cosecha en mejores condiciones durante la campaña actual.

Además, se destacó la incorporación de maquinaria en los últimos años, lo que permitió reducir gastos de alquiler y optimizar recursos. Entre las adquisiciones se incluyen una retroexcavadora, camiones y equipos que mejoran la prestación de servicios.

En paralelo, avanza un proyecto considerado estratégico para la localidad: la construcción de una playa de camiones. La obra busca ordenar el tránsito pesado, especialmente durante la cosecha, cuando circulan cerca de 300 camiones en la zona. El espacio tendrá capacidad para unos 150 vehículos y ya se iniciaron trabajos de nivelación del terreno.

Finalmente, desde el gobierno local subrayaron la importancia del acompañamiento provincial para concretar estas iniciativas y remarcaron que los recursos ahorrados se reinvierten en infraestructura, como la ejecución de cordón cuneta y mejoras urbanas.