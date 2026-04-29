La médica Ivana Rodríguez, oriunda de Villa Cañás y radicada en Rosario, visitó los estudios de FM Sonic donde compartió su historia personal marcada por la superación, el esfuerzo y la lucha contra el cáncer de mama.

Durante la entrevista, repasó su camino académico y profesional. Contó que se trasladó a Rosario tras finalizar el secundario, donde primero intentó estudiar Farmacia y luego se orientó hacia Diagnóstico por Imágenes, carrera de la que se recibió en 2013. En plena pandemia decidió dar un paso más y comenzar Medicina, logrando recibirse el pasado 25 de febrero de 2026.

En ese proceso, su vida dio un giro inesperado cuando en 2024 detectó un nódulo en una mama. Tras estudios y una biopsia, recibió el diagnóstico de cáncer de mama. Según explicó, se trató de una forma agresiva, lo que derivó en un tratamiento con quimioterapia durante seis meses, que finalizó en marzo de este año.

Lejos de detenerse, Ivana continuó con sus estudios en paralelo al tratamiento, lo que le permitió cumplir su objetivo de recibirse. “Mi meta estaba clara y eso me ayudó a no quedarme en el proceso de la enfermedad”, expresó.

Además, hizo hincapié en la importancia de la detección temprana y los controles médicos. Señaló que el autoexamen mamario y los estudios periódicos son fundamentales, ya que no todos los casos se manifiestan de la misma manera.

También destacó el rol del entorno en su recuperación. Familia, amigos y profesionales de la salud fueron claves durante todo el proceso. “El título tiene mi nombre, pero es de muchas personas”, afirmó, visiblemente emocionada.

En su testimonio, dejó un mensaje claro: no bajar los brazos ante la adversidad. “Hay que atravesar los momentos difíciles, aprender y seguir adelante”, sostuvo.

En este marco, Rodríguez brindará una charla en la localidad destinada a adolescentes, donde buscará generar conciencia y transmitir su experiencia para acompañar a quienes atraviesan situaciones similares.