El dólar oficial abre este miércoles 29 de abril con una cotización de $1.384,20 para la compra y $1.435,68 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de la jornada cambiaria.

En el mercado paralelo, el dólar blue se ubica en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, manteniendo valores cercanos al oficial en una rueda sin grandes sobresaltos.

Por su parte, el dólar mayorista opera en $1.395,50 para la compra y $1.404,50 para la venta, siendo la referencia principal para el comercio exterior.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP se posiciona en $1.447,18, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.499,68, marcando la brecha más alta dentro de las distintas cotizaciones.

Finalmente, el dólar tarjeta, que incluye impuestos para consumos en el exterior, se ubica en $1.859 para la venta.

En este contexto, el mercado sigue de cerca la evolución de las variables económicas y las decisiones del Gobierno, que impactan directamente en la dinámica cambiaria.