La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, avanzó con la colocación de contenedores especiales destinados a la recolección de hojas secas en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en la campaña “De las hojas al árbol”, que apunta a optimizar las tareas de limpieza urbana y, al mismo tiempo, promover prácticas sustentables en el manejo de residuos verdes.

Según indicaron desde el área, estos recipientes están destinados exclusivamente a hojas secas, pasto y ramas. En este sentido, se solicita a los vecinos respetar su uso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mejorar la eficiencia del servicio de recolección.

Además, se recordó que las hojas también pueden colocarse en bolsas y dejarse en la vía pública para su retiro. Todo el material recolectado será utilizado en la producción de compost, que luego se destinará a los espacios verdes de la ciudad y al desarrollo del futuro Vivero Municipal.