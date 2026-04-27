La Municipalidad de Villa Cañás informó que se encuentra interrumpido el tránsito vehicular en calle 57, en el tramo comprendido entre calles 42 y 40, debido a la ejecución de una obra de pavimentación.

Según indicaron desde el Ejecutivo local, la medida responde a la necesidad de avanzar con los trabajos previstos dentro del plan de mejora de la infraestructura urbana.

En este marco, se solicita a los conductores respetar la señalización dispuesta en el sector y optar por calles alternativas para evitar demoras o inconvenientes en la circulación.

Además, desde el Municipio remarcaron que estas intervenciones buscan optimizar la transitabilidad y brindar mejores condiciones de circulación para los vecinos de la ciudad.