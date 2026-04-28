Este martes se llevó adelante en el edificio municipal de Villa Cañás la primera apertura del año de los Buzones de la Vida, una herramienta destinada a recibir denuncias anónimas vinculadas a la posible venta de drogas.

Durante el procedimiento se retiraron 24 posibles denuncias, que ahora serán remitidas a la Justicia Federal para su análisis e intervención correspondiente.

De la apertura participaron el intendente Norberto “Tito” Gizzi; el presidente del Honorable Concejo Municipal, Guillermo Gallo; el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Cándido Santa Cruz; y la jueza Comunitaria de Pequeñas Causas de Villa Cañás, Dra. Cecilia Querol.

Los Buzones de la Vida son una iniciativa impulsada por el Concejo Deliberante y se encuentran ubicados en tres puntos de la ciudad: el Hospital SAMCo, la terminal de ómnibus y la Municipalidad.

Desde el municipio remarcaron que toda la información recabada será trasladada a las autoridades competentes para que puedan avanzar con las actuaciones correspondientes.