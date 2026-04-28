Retiraron 24 denuncias de los Buzones de la Vida
Este martes se llevó adelante en el edificio municipal de Villa Cañás la primera apertura del año de los Buzones de la Vida, una herramienta destinada a recibir denuncias anónimas vinculadas a la posible venta de drogas.
Durante el procedimiento se retiraron 24 posibles denuncias, que ahora serán remitidas a la Justicia Federal para su análisis e intervención correspondiente.
De la apertura participaron el intendente Norberto “Tito” Gizzi; el presidente del Honorable Concejo Municipal, Guillermo Gallo; el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Cándido Santa Cruz; y la jueza Comunitaria de Pequeñas Causas de Villa Cañás, Dra. Cecilia Querol.
Los Buzones de la Vida son una iniciativa impulsada por el Concejo Deliberante y se encuentran ubicados en tres puntos de la ciudad: el Hospital SAMCo, la terminal de ómnibus y la Municipalidad.
Desde el municipio remarcaron que toda la información recabada será trasladada a las autoridades competentes para que puedan avanzar con las actuaciones correspondientes.