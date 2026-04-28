Una mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina fue detenida en la provincia de Buenos Aires, tras un operativo coordinado con autoridades de Chaco que la buscaban desde el fin de semana.

Se trata de Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, quien fue localizada en una vivienda de la localidad de Tres de Febrero, donde se encontraba oculta. Sobre ella pesaba una orden de detención nacional emitida por la Fiscalía de Investigación Penal N°3 de Chaco.

Según la investigación, Ojeda habría presentado documentación apócrifa para desempeñarse como médica en distintos centros de salud de Chaco, donde incluso llegó a atender pacientes. Algunos de esos casos están bajo análisis judicial debido a que las personas atendidas fallecieron posteriormente.

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por autoridades sanitarias provinciales, luego de detectar su presencia en hospitales de localidades como Quitilipi y Presidencia de la Plaza.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que la mujer habría firmado al menos nueve actas de defunción durante su desempeño irregular. Además, se constató que utilizaba una matrícula profesional que pertenece al médico Horacio Daniel Vázquez.

Por el momento, la acusación incluye los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores, aunque no se descarta que la calificación legal pueda modificarse a medida que avance la investigación.

En tanto, su abogado defensor, César López, sostuvo que su clienta tenía intención de presentarse ante la Justicia y negó que se encontrara prófuga.