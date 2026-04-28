El Ministerio de Economía realizará este martes una nueva licitación de deuda con el objetivo de conseguir dólares para afrontar vencimientos previstos para julio.

La operación incluirá dos bonos en moneda extranjera, los AO27 y AO28, con los que el Gobierno buscará captar un total de US$ 900 millones. La decisión se da en un contexto en el que el país continúa sin poder colocar deuda en los mercados internacionales, debido al nivel del riesgo país, que se mantiene en torno a los 560 puntos.

Según trascendió, el equipo económico que conduce Luis Caputo decidió ampliar las colocaciones de estos instrumentos, que pasarán de US$ 250 millones a US$ 350 millones cada uno. La medida responde a la buena demanda registrada en la última subasta, lo que abrió una oportunidad para obtener financiamiento en el corto plazo.

Además, este miércoles se realizará una segunda vuelta por US$ 100 millones en cada bono, al precio que surja de la licitación de hoy. De esta manera, el Tesoro completaría los US$ 900 millones previstos.

Por otro lado, aún no se conocieron avances concretos sobre el préstamo que Argentina negocia con bancos privados, para el cual el BID y el Banco Mundial ofrecieron garantías por US$ 4.500 millones. Tampoco hay precisiones sobre cuándo el Fondo Monetario Internacional aprobará el desembolso pendiente de US$ 1.000 millones correspondiente a la última revisión.

En paralelo, el Tesoro deberá enfrentar vencimientos en pesos por unos $8 billones. Para ello, Economía presentó un menú de instrumentos que apunta a extender plazos y mejorar las condiciones de financiamiento.

La oferta incluye títulos de corto plazo, como una Lecap a 43 días y una Lelink a septiembre de 2026, junto con bonos CER y Dollar Linked con vencimiento en 2028, además de un nuevo bono dual previsto para 2029.