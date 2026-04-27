La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invita a la comunidad a participar de una charla motivacional a cargo de Ivana Rodríguez, una joven cañaseña que compartirá su historia de vida y superación.

El encuentro se realizará el próximo jueves 30, a las 9 horas, en el Centro Cultural Municipal, y estará dirigido a todas las personas interesadas en reflexionar, motivarse y encontrar herramientas para afrontar distintos desafíos personales.

La propuesta se desarrollará bajo el lema: “Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños”. En ese marco, la actividad busca generar un espacio de encuentro, escucha y reflexión, a partir del testimonio de Ivana y de su camino marcado por la resiliencia, la confianza y la perseverancia.

Su historia conmovió a muchas personas luego de conocerse que, mientras atravesaba un tratamiento oncológico, continuó estudiando medicina, rindió exámenes y logró aprobar su última materia para cumplir uno de sus grandes sueños: recibirse de médica.

El caso tomó mayor repercusión a partir de un mensaje compartido por su oncólogo, quien destacó su compromiso, su esfuerzo y su actitud frente a la adversidad. En esa publicación también se difundió un video del momento en que Ivana finalizó su último examen.

Hoy, con el tratamiento concluido y su título en mano, Ivana Rodríguez inicia una nueva etapa y se convierte en un ejemplo de superación para la comunidad. Su testimonio invita a no abandonar los sueños, incluso en los momentos más difíciles.