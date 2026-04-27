Un operativo policial en la localidad bonaerense de Villa Ballester derivó en un hallazgo de alto impacto judicial. Todo comenzó a partir de un pedido urgente de la Justicia de Santiago del Estero para localizar a una niña de 12 años que cursaba un embarazo de 32 semanas, producto de un abuso, y que se encontraba desaparecida junto a su madre.

La investigación fue tomada por la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, que tras distintas tareas de inteligencia logró ubicar a ambas en la Clínica Santa María. En un primer momento, el director del establecimiento negó que estuvieran internadas, aunque luego los efectivos confirmaron su presencia dentro del lugar.

Según trascendió, la menor ya había dado a luz. Sin embargo, su madre indicó que desconocía si el bebé se encontraba con vida, lo que encendió las alarmas de los investigadores y reforzó la hipótesis de una posible maniobra irregular.

En este marco, el procedimiento tomó un giro aún más delicado cuando los agentes inspeccionaron el sector de residuos del establecimiento. Allí encontraron ocho fetos humanos dentro de bolsas, algunos de ellos con signos de desmembramiento, lo que podría indicar prácticas reiteradas en el lugar.

Además, se secuestró documentación interna con anotaciones que ahora es analizada por la Justicia para determinar si existía algún tipo de sistematicidad en estos procedimientos.

Ante la gravedad de los hechos, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento urgente. No obstante, al momento de concretarse la medida, la menor y su madre ya se habían retirado de la clínica.

La causa avanza en el fuero federal con la posible calificación de delitos vinculados a la trata de personas y la sustracción de menores. En paralelo, la UFI N° 7 del Departamento Judicial de San Martín inició otra investigación para esclarecer la manipulación de restos biológicos y el paradero del recién nacido.