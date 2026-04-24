En diálogo con FM Sonic, el intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, abordó distintos temas vinculados a la gestión local y el escenario político provincial. En ese marco, confirmó la llegada del dirigente nacional Máximo Kirchner a la localidad, en lo que definió como una visita de carácter personal pero también con contenido político.

Según explicó, el encuentro incluirá recorridas por el pueblo y espacios de diálogo sobre la realidad actual. Además, señaló que este tipo de contactos forman parte de una estrategia más amplia de reconstrucción y reorganización del Partido Justicialista en Santa Fe.

Por otro lado, el mandatario local fue crítico con la situación del gobierno provincial. Sostuvo que la gestión atraviesa un momento complejo y cuestionó decisiones recientes, así como el vínculo con intendentes y presidentes comunales. También hizo referencia a la falta de diálogo y a lo que consideró una pérdida de respaldo político.

En el plano local, Goyechea expresó preocupación por el cierre de la escuela de enfermería en María Teresa, una medida que —según indicó— afecta no solo a la localidad sino también a toda la región. Remarcó que la institución permitía la formación de profesionales con rápida inserción laboral y que cumplía un rol clave en el desarrollo de la llamada “industria del cuidado”.

Asimismo, denunció que la cuenta oficial de Instagram de la comuna fue dada de baja tras visibilizar el reclamo por el cierre de la institución educativa, lo que calificó como una situación irregular.

Finalmente, el intendente planteó la necesidad de fortalecer vínculos entre distintas localidades y sectores políticos, con el objetivo de mejorar la gestión y generar soluciones concretas para los vecinos.