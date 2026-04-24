El piloto argentino Franco Colapinto ya se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde este domingo encabezará un road show en dos avenidas emblemáticas, en el marco de una exhibición abierta al público.

En la previa del evento, el representante del equipo Alpine F1 Team reconoció que vive el momento con una fuerte carga emocional. “Me emociona”, expresó al referirse al contacto directo con los fanáticos argentinos.

Además, se refirió al impacto que generó su llegada a la máxima categoría del automovilismo. Según indicó, el vínculo con el público local tiene características particulares y supera lo habitual dentro del ambiente de la Fórmula 1.

En ese sentido, anticipó una convocatoria masiva para el evento del domingo y destacó la posibilidad de acercarse a personas que, incluso sin ser seguidoras del automovilismo, se interesaron por su figura.

Por otro lado, el piloto sostuvo que aún está asimilando la repercusión que alcanzó en poco tiempo. “No me dejo de sorprender”, señaló, al tiempo que remarcó que su objetivo trasciende lo deportivo: dejar una marca como persona.