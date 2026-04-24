Boca Juniors se impuso con claridad por 4 a 0 ante Defensa y Justicia, en condición de visitante, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el equipo alcanzó los 27 puntos y se ubicó en lo más alto de la Zona A, aunque con un partido más que su inmediato perseguidor.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo con un gol de Milton Giménez, quien definió con un remate preciso desde el borde del área. A partir de allí, el equipo logró manejar los tiempos del partido y sostener la ventaja.

En el complemento, Boca amplió diferencias con una ráfaga de buen juego. Alan Velasco convirtió el segundo tras una contra bien ejecutada, mientras que Adam Bareiro y Miguel Merentiel sellaron la goleada en los minutos finales, tras jugadas colectivas que mostraron contundencia en ataque.

Por su parte, Defensa y Justicia no logró reaccionar y acumuló su cuarta derrota consecutiva, quedando fuera de la zona de clasificación con 19 puntos.

En la próxima fecha, Boca visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el equipo de Florencio Varela enfrentará a Gimnasia de Mendoza.