En una entrevista en los estudios de FM Sonic, el abogado Marcelo Zárate analizó el crecimiento de situaciones de violencia entre adolescentes y el rol que cumplen las redes sociales en este fenómeno.

Según explicó, muchas acciones que los jóvenes consideran bromas, como amenazas o agresiones, pueden encuadrarse dentro del Código Penal. En ese sentido, aclaró que una amenaza es delito aun cuando no se concrete, ya que su objetivo es generar temor en otra persona o institución.

Además, remarcó que no solo quien ejecuta el hecho puede ser responsable, sino también quienes participan indirectamente, ya sea incentivando, acompañando o difundiendo el contenido en redes.

El abogado también hizo hincapié en los protocolos que se activan ante este tipo de situaciones, lo que implica la intervención de fuerzas de seguridad y un importante despliegue de recursos públicos.

Por otro lado, advirtió que los adolescentes pueden enfrentar consecuencias legales desde edades tempranas, lo que puede afectar su futuro personal y laboral.

Finalmente, Zárate señaló que la problemática requiere un abordaje integral, con el compromiso de la familia, la escuela y el Estado, y destacó la importancia de generar conciencia sobre las consecuencias reales de cada conducta.