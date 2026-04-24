Allanamientos por amenazas en escuelas del sur provincial

La Policía de Investigaciones realizó este jueves 23 de abril tres allanamientos en distintas localidades del sur de Santa Fe, en el marco de las causas abiertas por amenazas e intimidación pública en escuelas.

Los procedimientos se llevaron adelante en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina, luego de una serie de mensajes intimidatorios encontrados en baños de establecimientos educativos. Durante los operativos fueron identificados tres menores de edad.

La investigación comenzó tras la aparición de pintadas amenazantes en la Escuela N° 202 “Manuel Leiva” de Casilda. A partir de entrevistas y tareas investigativas, se apuntó a un alumno de 16 años, quien además habría instigado a otros estudiantes a repetir este tipo de hechos.

También se detectaron situaciones similares en la Escuela N° 206 de Arteaga y en la Escuela N° 542 de San José de la Esquina. En esos casos, fueron señalados como presuntos responsables dos menores de 12 y 11 años.

Como resultado de los allanamientos, en Casilda se secuestró un teléfono celular. En Arteaga, los agentes incautaron un celular, una computadora y dos revólveres a cebita. En San José de la Esquina también se retiró otro teléfono celular.

El joven de 16 años fue trasladado a sede policial para su identificación y notificación de la causa por amenazas anónimas. En tanto, sobre los otros dos menores no se dispusieron medidas judiciales.

Las medidas fueron ordenadas por la jueza penal Fabiola Piemonte, a pedido de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, a cargo de la fiscal Rocío Cosgaya.

En paralelo, el Gobierno de Santa Fe y el MPA informaron que ya se enviaron intimaciones para cobrar los gastos generados por los operativos de seguridad. Según se indicó, son 39 reclamos por un monto total cercano a los 200 millones de pesos en la región centro-norte de la provincia.