El piloto de Villa Cañás, Andrés March, pasó por los estudios de Sonic TV y confirmó que se prepara para afrontar un nuevo desafío dentro del calendario internacional del rally raid.

Se trata de la tercera fecha del South American Rally Race, que se disputará entre el 24 y el 29 de mayo y que, además, coincidirá con el Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del rally mundial que se corre en Argentina.

En este marco, March explicó que su intención es estar presente en la competencia, aunque reconoció que los costos son significativamente más elevados que en fechas anteriores. “Los estándares de esta carrera exigen homologaciones específicas, como casco certificado, chaleco con airbag y otros elementos obligatorios”, detalló.

Además, indicó que el evento es organizado por la misma estructura del Dakar, lo que implica una mayor exigencia tanto deportiva como económica. “Vienen muchos pilotos que compiten en el Dakar, por eso estamos viendo la manera de reunir el presupuesto”, señaló.

Frente a este escenario, junto a su equipo y colaboradores decidieron lanzar una rifa solidaria para recaudar fondos. El sorteo incluye como premio principal una moto 0 km, además de un televisor LCD y una pava eléctrica.

La iniciativa ya se encuentra en marcha y desde su entorno remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad. March representa a Villa Cañás en competencias de nivel internacional, donde enfrenta a pilotos de distintos países.

Quienes deseen colaborar pueden adquirir la rifa a través de integrantes del equipo o en su taller, mientras que también se evalúan otras formas de aporte para quienes quieran apoyar al piloto en este nuevo desafío.