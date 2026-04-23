Prohíben el ingreso de la prensa a Casa Rosada

El Gobierno decidió impedir el acceso de periodistas acreditados y vinculó la medida a una acción preventiva tras denuncias por espionaje.
 
Política 23/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Gobierno nacional dispuso este jueves la prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una decisión que generó repercusiones en el ámbito político y periodístico.

La medida fue comunicada de manera breve a través de un mensaje oficial, en el que se indicó que se retiraron las huellas dactilares registradas de los trabajadores de prensa. Según explicaron desde el Poder Ejecutivo, la decisión responde a un criterio “preventivo” vinculado a un presunto caso de espionaje ilegal.

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En ese contexto, trascendió que la Casa Militar había denunciado el día anterior a dos periodistas por supuestas maniobras de espionaje dentro del ámbito de la sede gubernamental.

Por otro lado, la restricción implica un cambio en el esquema habitual de acceso a la Casa Rosada, donde los periodistas acreditados suelen desarrollar su tarea de cobertura diaria. La situación abre interrogantes sobre el alcance de la medida y su eventual duración.

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