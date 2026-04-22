La Justicia de Mendoza dispuso la liberación de la mujer que había sido detenida por entregarle un arma a su hijo adolescente para que se protegiera de amenazas vinculadas al ámbito escolar.

La decisión fue tomada por el fiscal Juan Manuel Sánchez, quien este martes por la noche otorgó el recupero de la libertad a la madre del menor involucrado en el episodio. Días antes, el joven había llevado una réplica de arma de fuego a una institución educativa.

Según informó el Ministerio Público Fiscal provincial, la mujer continúa imputada por el delito de intimidación pública agravada por la participación de un menor, figura penal que contempla penas de cumplimiento efectivo.

La medida de liberación se otorgó tras un pedido presentado por la defensa de la acusada, que fue evaluado durante el avance de la investigación.

En el expediente se analiza la situación de la madre en su rol de progenitora, al haber entregado el arma al adolescente, lo que habría derivado en el episodio ocurrido en el ámbito escolar y en la intervención judicial.

La causa continúa en etapa investigativa mientras la imputada permanece en libertad, a la espera de nuevas definiciones procesales.