Un ciudadano colombiano fue detenido en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras un operativo coordinado con INTERPOL, luego de que la Justicia de Colombia solicitara su captura internacional por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

El detenido fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, quien está acusado de haber participado en el atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá durante un acto de campaña política. Uribe Turbay, que además era precandidato presidencial, murió dos meses después a raíz de las heridas provocadas por el ataque armado.

La detención se concretó a partir de una investigación impulsada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, a cargo de la fiscal general Tamara Ahimará Pourcel. El procedimiento contó con la intervención de Gendarmería Nacional y la coordinación con organismos judiciales y policiales de Colombia.

Según la investigación desarrollada en ese país, el atentado habría sido llevado adelante por una organización criminal con varios involucrados. Entre los indicios analizados surgió la posible participación de Cruz Castillo en tareas logísticas vinculadas al ataque.

Durante el trabajo de inteligencia, los investigadores detectaron direcciones IP que lo ubicaban en Argentina. Con esa información se reforzó la cooperación internacional y se activaron las alertas de INTERPOL para localizar al sospechoso.

Además, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el acusado tenía un trámite migratorio en curso y se encontraba en situación irregular en el país. También registraba una orden de expulsión vigente, luego de haber sido detenido anteriormente en la Ciudad de Buenos Aires por un hecho de robo.

Actualmente, Cruz Castillo quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, que deberá intervenir en el proceso de cooperación judicial y analizar el eventual pedido de extradición solicitado por Colombia.