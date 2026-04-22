Un boxeador amateur de 32 años fue detenido en la ciudad de La Plata acusado de provocar graves lesiones a otro jugador durante un partido de fútbol disputado entre amigos. El hecho ocurrió el 8 de noviembre del año pasado en el predio “La Selección”, ubicado en la intersección de las rutas 36 y 32.

De acuerdo con la denuncia, la víctima, un joven de 27 años, participaba del encuentro cuando comenzó a ser hostigado por uno de los rivales, quien mantuvo una actitud agresiva durante gran parte del partido.

Según el relato incorporado a la investigación, minutos antes de finalizar el juego el acusado se acercó por detrás y, sin mediar palabra, le propinó un golpe de puño en el rostro. Como consecuencia del impacto, el joven sufrió una fractura de maxilar y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín para recibir atención médica.

A partir de la denuncia, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata iniciaron tareas para identificar al agresor. Las pesquisas permitieron establecer que se trataba de un boxeador amateur que competía en peleas a nivel local y provincial.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención en una causa caratulada como “lesiones graves agravadas por alevosía”, con intervención de la UFI N.º 11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

El operativo se concretó cuando los investigadores lograron ubicar al acusado en la zona de calle 162, mientras realizaba una rutina de entrenamiento. Tras ser identificado, fue reducido en la vía pública y trasladado a una dependencia policial.

En las próximas horas se espera que el detenido sea indagado por la fiscalía, mientras la causa continúa su curso en el Departamento Judicial La Plata.