El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que recibió simbólicamente la medalla del Premio Nobel de la Paz de manos de la líder opositora venezolana María Corina Machado durante un encuentro en la Casa Blanca. El gesto fue descrito por Trump en su red social como “un maravilloso acto de respeto mutuo”.

Machado, galardonada con el Nobel de la Paz 2025 por su labor en favor de la democracia en Venezuela, viajó a Washington para reunirse con Trump en medio de la compleja situación política que vive su país tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Durante el acto, la dirigente venezolana presentó la medalla en un marco acompañada por una inscripción que resaltaba la gratitud del pueblo venezolano hacia Trump por su “liderazgo decidido” hacia la libertad. Trump agradeció el gesto públicamente, destacando el rol de Machado y calificándola como una mujer que ha atravesado enormes dificultades.

Analistas consultados señalan que el intercambio de la medalla busca activar canales de diálogo entre Caracas y Washington y fortalecer iniciativas para una eventual transición política en Venezuela. Sin embargo, autoridades del Instituto Nobel en Noruega recordaron que, aunque la medalla puede cambiar de manos, el título de Nobel de la Paz no es transferible ni modifica la condición de los laureados.

El encuentro tuvo lugar en un contexto de intensos movimientos diplomáticos y geopolíticos, con Estados Unidos presionando por una hoja de ruta que garantice estabilidad política en Venezuela mientras se busca la normalización institucional.