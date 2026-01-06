Secuestran celulares y ropa tras dos robos en viviendas
Los hechos ocurrieron en domicilios de calle Islas Malvinas. Hubo allanamientos y elementos clave quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia de Venado Tuerto dispuso la prisión preventiva de un hombre de 34 años, imputado por los delitos de producción de material de abuso sexual infantil y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, en una causa cuya víctima es una niña de 5 años.
La medida fue solicitada este lunes 5 de enero por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, y concedida por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Andrea Cavallero, durante la audiencia imputativa realizada en sede judicial.
Según se informó oficialmente, los hechos habrían ocurrido durante el año 2025 y la víctima es familiar del imputado. De acuerdo con la investigación, el acusado visitaba con frecuencia un domicilio donde la menor quedaba ocasionalmente al cuidado de una persona mayor, contexto en el cual se habrían producido los abusos.
Desde la Fiscalía señalaron que la prisión preventiva resulta necesaria debido a la existencia de medidas judiciales pendientes, entre ellas la realización de una Cámara Gesell para resguardar el testimonio de la niña y evitar su revictimización.
La causa se inició a partir de una denuncia del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que fue canalizada el 26 de diciembre de 2025 por la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El imputado fue detenido el pasado 30 de diciembre, tras la realización de dos allanamientos: uno en su domicilio legal y otro en la vivienda de una familiar, lugar donde, en principio, se estima que ocurrieron los hechos investigados.
En este marco, la Fiscalía continúa profundizando la investigación para determinar si existen otras personas involucradas en el caso, que generó una profunda conmoción en la comunidad venadense por la gravedad de los delitos y la corta edad de la víctima.
