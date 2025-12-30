Rufino: secuestran armas tras allanamiento por amenazas
El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía luego de una denuncia por amenazas con arma de fuego ocurridas durante la madrugada.
El condenado abusó de la hija menor de edad de su pareja cuando la víctima cursaba la escuela secundaria. El fallo fue unánime.Policiales 30/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un hombre de 46 años fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de quien era su pareja en la localidad de Elortondo. Se trata de Carlos Marcelo Montenegro, quien fue hallado culpable tras un juicio oral.
La sentencia fue dictada por unanimidad por un tribunal integrado por las juezas Lorena Garini (presidenta) y Paula Borrello, junto al juez Adrián Godoy, durante el debate realizado en los tribunales de Melincué.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Susana Pepino, quien representó al Ministerio Público de la Acusación en el juicio. Tras conocerse el veredicto, la funcionaria explicó que la pena impuesta surgió de la unificación con una condena previa que el acusado aún no había terminado de cumplir.
Según se probó en el proceso, los abusos ocurrieron cuando la víctima transitaba los primeros años de la escuela secundaria y convivía con su madre y el agresor en una zona rural de Elortondo. De acuerdo con la acusación, los hechos se produjeron tanto en el domicilio familiar como en lugares descampados, aprovechando momentos en los que el hombre quedaba a solas con la menor.
Además, se acreditó que el condenado amenazaba a la víctima para evitar que contara lo sucedido, advirtiéndole que podía hacerle daño a ella o a su madre si hablaba.
Montenegro fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en ambos casos reiterados y agravados por tratarse de una víctima menor de 18 años y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente.
El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía luego de una denuncia por amenazas con arma de fuego ocurridas durante la madrugada.
La agresión ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda de calle General Mosconi. La presunta atacante fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.
Una mujer de 23 años resultó herida tras una agresión en una vivienda de calle General Mosconi. La presunta autora quedó detenida por orden de la Fiscalía.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.
La investigación se inició por denuncias del Buzón de la Vida. Hubo una persona detenida y un importante secuestro de droga, armas y dinero.
El hecho ocurrió en Venado Tuerto. El acusado fue interceptado tras un llamado al 911 y luego protagonizó incidentes en la sede policial.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El sorteo se realizó en el Velódromo Municipal y permitió alcanzar los 505 lotes adjudicados desde el inicio del programa habitacional.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.