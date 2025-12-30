Un hombre de 46 años fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de quien era su pareja en la localidad de Elortondo. Se trata de Carlos Marcelo Montenegro, quien fue hallado culpable tras un juicio oral.

La sentencia fue dictada por unanimidad por un tribunal integrado por las juezas Lorena Garini (presidenta) y Paula Borrello, junto al juez Adrián Godoy, durante el debate realizado en los tribunales de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Susana Pepino, quien representó al Ministerio Público de la Acusación en el juicio. Tras conocerse el veredicto, la funcionaria explicó que la pena impuesta surgió de la unificación con una condena previa que el acusado aún no había terminado de cumplir.

Según se probó en el proceso, los abusos ocurrieron cuando la víctima transitaba los primeros años de la escuela secundaria y convivía con su madre y el agresor en una zona rural de Elortondo. De acuerdo con la acusación, los hechos se produjeron tanto en el domicilio familiar como en lugares descampados, aprovechando momentos en los que el hombre quedaba a solas con la menor.

Además, se acreditó que el condenado amenazaba a la víctima para evitar que contara lo sucedido, advirtiéndole que podía hacerle daño a ella o a su madre si hablaba.

Montenegro fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en ambos casos reiterados y agravados por tratarse de una víctima menor de 18 años y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente.