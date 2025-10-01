Luz y gas suben en promedio 1,9% desde octubre

Mercado Pago y Cocos suspendieron la venta de dólar oficial
Las billeteras de Marcos Galperin y Ariel Sbdar frenaron la operatoria en medio de la tensión cambiaria. El Banco Central negó cambios normativos y habló de una “interpretación errónea”.
Los entes reguladores oficializaron los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde este miércoles. El ajuste impacta en todo el país.Economía01/10/2025LORENA ACOSTA
Las tarifas de electricidad y gas aumentan en promedio 1,9% a partir de este miércoles 1° de octubre, según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por los entes reguladores de ambos servicios.
En el caso de la energía eléctrica, la Resolución 694/2025 dispuso un incremento del 3,07% en el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur, mientras que la Resolución 695/2025 estableció un 3,13% para Edenor, las dos principales distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Estos ajustes se calculan en base al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informados por el Indec.
Además, se suman variaciones en el Precio Estacional de la Energía (PEST), que registró una leve baja del 0,22%, y en el Precio Estacional del Transporte en Alta Tensión (PEAT), que subió 7,12% en octubre. Con estos cambios, el Valor Agregado de Distribución Medio quedó fijado en $48,223 para los usuarios de Edesur y en $52,202 para los de Edenor.
En cuanto al gas, la Resolución 382/2025 del Enargas determinó un aumento del 2,6% respecto de septiembre e introdujo las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA), un nuevo componente que incidirá en las facturas. Paralelamente, la Resolución 742/2025 instruyó a las distribuidoras a aplicar un recargo del 7% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), atado a contratos del Plan Gas.Ar.
Con estas actualizaciones, el gobierno busca trasladar gradualmente los costos de producción, transporte y distribución a las tarifas finales que pagan los hogares y comercios.
El indicador elaborado por J.P. Morgan alcanzó los 1.228 puntos básicos, el nivel más alto del año, en medio de la caída de bonos y la incertidumbre política y económica.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo dispuso la venta del 44 % de las acciones de NASA, aunque mantendrá el control mayoritario. La oposición en el Congreso anticipa resistencia.
En un escenario de fragilidad macroeconómica, se preparan recortes en energía y transporte, menos fondos a provincias y cambios en la fórmula jubilatoria.
El ministro de Economía sostuvo que la medida corta maniobras especulativas y permite fortalecer las reservas del Banco Central. Aseguró que solo afecta a un reducido grupo de operadores.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.