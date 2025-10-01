Luz y gas suben en promedio 1,9% desde octubre

Las tarifas de electricidad y gas aumentan en promedio 1,9% a partir de este miércoles 1° de octubre, según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por los entes reguladores de ambos servicios.

En el caso de la energía eléctrica, la Resolución 694/2025 dispuso un incremento del 3,07% en el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur, mientras que la Resolución 695/2025 estableció un 3,13% para Edenor, las dos principales distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Estos ajustes se calculan en base al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informados por el Indec.

Además, se suman variaciones en el Precio Estacional de la Energía (PEST), que registró una leve baja del 0,22%, y en el Precio Estacional del Transporte en Alta Tensión (PEAT), que subió 7,12% en octubre. Con estos cambios, el Valor Agregado de Distribución Medio quedó fijado en $48,223 para los usuarios de Edesur y en $52,202 para los de Edenor.

En cuanto al gas, la Resolución 382/2025 del Enargas determinó un aumento del 2,6% respecto de septiembre e introdujo las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA), un nuevo componente que incidirá en las facturas. Paralelamente, la Resolución 742/2025 instruyó a las distribuidoras a aplicar un recargo del 7% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), atado a contratos del Plan Gas.Ar.

Con estas actualizaciones, el gobierno busca trasladar gradualmente los costos de producción, transporte y distribución a las tarifas finales que pagan los hogares y comercios.