El descargo de Robertito Funes tras haber sido agredido durante la marcha por las chicas asesinadas

La movilización convocada este sábado en reclamo de justicia por Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, derivó en momentos de tensión y enfrentamientos en el centro porteño.

La concentración, impulsada por el movimiento Ni Una Menos bajo la consigna “Ninguna víctima es descartable”, comenzó a las 16 en Plaza de Mayo y se dirigió hacia el Congreso. Durante el recorrido, familiares y amigos de las víctimas reclamaron justicia y mayor seguridad.

En medio de la cobertura, el periodista Robertito Funes denunció haber sido agredido por un grupo de manifestantes. Según relató en sus redes sociales, recibió insultos, empujones y arañazos: “Vinimos a cubrir la marcha y otra vez la violencia se infiltró en un reclamo que había empezado de manera pacífica”.

Los incidentes se intensificaron cuando efectivos policiales intervinieron para asistir al cronista. Allí se produjeron empujones, insultos y lanzamiento de objetos contra los agentes. Pese a los disturbios, la marcha se mantuvo como un fuerte pedido de justicia por las tres chicas, cuyas familias insisten en que no haya impunidad en el caso.