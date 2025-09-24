Cristina Kirchner a Milei: "¿Viste que al final era el dólar? No solucionaste nada y empeoraste todo"

Milei se reunió con Georgieva y recibió elogios del FMI
La titular del Fondo Monetario Internacional calificó de “excelente” el encuentro con el presidente argentino y destacó las reformas en marcha.
Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta cruzó duramente a Javier Milei tras su reunión con Trump. Le achacó el endeudamiento, el “fracaso de la macro”.Política 24/09/2025LORENA ACOSTA
Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó una durísima crítica contra el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, utilizando la reciente reunión del mandatario con Donald Trump como disparador para cuestionar el rumbo económico del país. "¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?...", arrancó la exmandataria en un extenso posteo donde lo acusó de agravar los problemas económicos y de gobernar de espaldas a la realidad de la gente.
"Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES… Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable", sentenció Kirchner. Según supo Noticias Argentinas, el mensaje generó un fuerte impacto en el ámbito político.
"9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados para comer"
En su publicación, Cristina Kirchner advirtió a Milei que la "ayuda" de "las fuerzas del norte" es "pan para hoy y hambre para mañana", y trazó un paralelismo con el Blindaje y el Megacanje del gobierno de De la Rúa.
Sin embargo, el eje más duro de su crítica se centró en el impacto social del modelo libertario. "El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos", afirmó.
"HOY, 9 DE CADA 10 HOGARES ARGENTINOS ESTÁN ENDEUDADOS… ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler…", detalló la exmandataria.
Para Kirchner, este endeudamiento masivo es "la contracara brutal de la riqueza de unos pocos" y "la foto de un país que vive al revés". Finalmente, interpeló directamente al Presidente por sus promesas de campaña: "¿Dónde dejaste la motosierra? Al final…. ¡NO SOLUCIONASTE NADA Y EMPEORASTE TODO!", concluyó. En una posdata, también criticó el costo del endeudamiento con el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos.
La titular del Fondo Monetario Internacional calificó de “excelente” el encuentro con el presidente argentino y destacó las reformas en marcha.
El presidente argentino cuestionó a la ONU en la Asamblea General, reclamó por el gendarme detenido en Venezuela y reafirmó su alineamiento con Estados Unidos.
El Presidente valoró los anuncios del Tesoro estadounidense y destacó la confianza de Donald Trump en la Argentina.
El plenario de comisiones avaló la interpelación a la secretaria general de la Presidencia y al ministro Mario Lugones por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El presidente argentino expondrá a las 12:45 en Nueva York, tras haber recibido el respaldo de Donald Trump. El discurso durará 15 minutos.
El respaldo del expresidente estadounidense generó entusiasmo en la Casa Rosada, aunque funcionarios reconocen que el futuro depende de los detalles del préstamo del Tesoro y de la reacción de los mercados.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
El ajuste fiscal en Santa Fe superó lo necesario para equilibrar cuentas. Salarios estatales en mínimos históricos, jubilaciones recortadas y miles de empleos perdidos abren un debate inevitable: ¿puede haber orden fiscal cuando se desordena la vida de la gente?
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.