Espert acusó a Otermín por ataque en caravana presidencial

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, apuntó directamente contra el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, tras los incidentes ocurridos este miércoles durante la caravana presidencial encabezada por Javier Milei.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que el impresentable de Otermín estuvo detrás de esto. Es un maldito kirchnerista”, declaró Espert al ser consultado por la prensa.

El legislador aseguró que la violencia es una práctica habitual de la oposición kirchnerista: “No tienen capacidad de discutir ideas y proyectos, por eso recurren a la violencia física, las difamaciones y las operaciones”.

Durante los disturbios, una de las fotógrafas oficiales del Presidente recibió un piedrazo, mientras que la comitiva debió ser evacuada de urgencia. En la caravana se encontraba Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien resultó ilesa.

“Los violentos cortaron un acto que se estaba desarrollando en paz. Esto es el kirchnerismo: violencia que siempre hay que condenar”, insistió Espert.

El hecho tuvo lugar en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde militantes de LLA y sectores del peronismo se enfrentaron en medio de la actividad proselitista.