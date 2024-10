En declaraciones recientes, Julio Estévez, secretario general nacional de la Unión del Personal Superior (UPS) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno de Javier Milei de despedir a 3.000 empleados de la entidad. Durante una entrevista en Radio Splendid, Estévez enfatizó que "no hay ñoquis" en la AFIP, sino que, por el contrario, la organización carece de personal para cumplir con sus funciones adecuadamente.

Estévez argumentó que el enfoque del Gobierno hacia la AFIP como un "organismo de gasto" es erróneo. Según él, es fundamental fortalecer la institución para mejorar la recaudación fiscal y proteger la economía del país. "Para recaudar necesitas equipo y personal. A la AFIP no le sobra gente, le falta personal", afirmó.

Además, el secretario general subrayó que, aunque el Gobierno busca lograr un equilibrio fiscal, no se puede olvidar la importancia de una recaudación eficiente a través de los impuestos. "Ya le pegaste todo lo que podías pegarle a la gente con el gasto; ahora la recaudación es la AFIP", advirtió.

Estévez también hizo hincapié en la necesidad de modernizar las herramientas informáticas de la AFIP, que no han cambiado en más de diez años. Sin embargo, resaltó que la tecnología por sí sola no puede reemplazar el trabajo humano que realiza un ente recaudador. "Con inteligencia artificial no se pueden realizar todas las tareas que lleva adelante un ente recaudador", concluyó.

La situación plantea un dilema crítico sobre el futuro de la AFIP y su capacidad para cumplir con su función vital en la economía argentina.