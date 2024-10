El presidente Javier Milei prometió que a partir de ahora solo habrá “buenas noticias” para los argentinos, pero el dato que confirmó lo que se palpa en la calle sobre el aumento de la pobreza impactó fuerte en la línea de flotación del gobierno, a pesar de que enseguida se salió a adjudicarlo a las malas políticas de administraciones anteriores.

La caída en las cotizaciones del dólar, por debajo de los $1.200, puede contribuir a ese objetivo.

La difusión de ese informe coincidió con sondeos de encuestadoras que empezaron a verificar que el ajuste logró perforar la coraza que venía exhibiendo Javier Milei, y a hacer mella en el nivel de confianza en el mandatario.

El Gobierno profundizará una estrategia de difusión de datos y comunicación de diferentes acciones que apuntan a consolidar un cambio de clima que tal vez pueda finalmente convencer a los inversores de traer su capital a estas pampas.

Es que cuando parecía que al Presidente no le entraban las balas lanzadas por la oposición, la suma de datos negativos y los bolsillos flacos de los sectores medios encendieron luces de alarma en el equipo de gobierno.

Enterado de estos cambios en el humor social, el Poder Ejecutivo parece decidido a entrar en una nueva etapa, en la que ya no predominen las malas nuevas, sino que se empiece a instalar la idea de que hay luz al final del largo túnel que viene atravesando la mayor parte de la sociedad argentina.

“No podemos seguir hablando solo de ajuste, hay que empezar a contar los datos positivos que van apareciendo”, fue la conclusión a la que arribó la mesa chica del gobierno.

La intención es que el acto de Parque Lezama, en el que se anunció que La Libertad Avanza alcanzó presencia en todas las provincias del país, sirva como punta de lanza para contar las “buenas nuevas”.

Horas antes, Milei había brindado una entrevista con la popular Susana Giménez -se difundió el domingo-, quien le manifestó su apoyo, en la que se esmeró en destacar que “a partir de ahora solo habrá nuevas noticias”.

También defendió el ajuste realizado, que incluyó una baja de la inflación “para no llegar al 95% de pobres”. Y tuvo un rapto de mesura, cuando reconoció: "Soy bueno como economista, pero no hago magia, no puedo revertir cien años". Los números que arroja la realidad suelen ir poniendo algunas cosas en su lugar.

Santiago Caputo, principal asesor presidencial, trabaja para que el equipo de gobierno transmita datos optimistas, y en la misma línea empezó a moverse el ejército de libertario que domina las redes sociales.

En menos de una semana, Milei salió dos veces al balcón de la Casa Rosada para saluda a los transeúntes: primero con Susana Giménez, y luego con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El primer anuncio fuerte del plan “buenas noticias” lo hizo el presidente de YPF, Horario Marín: bajaron 10 pesos los precios de las naftas y 22 pesos los del gasoil. Enseguida Shell se sumó a la medida, que será replicada por el resto de las petroleras.

El precio de los combustibles es una de las variables más sensibles para la clase media, y también para el transporte de cargas. A esto se suma la baja en las tarifas de gas, cuyo impacto aún está por verse.

La seguidilla de datos positivos mezclará indicadores favorables con anuncios fuertes de inversión.

En ese sentido, la petrolera PAE ratificó su alianza con la noruega Golar LNG para convertirse en la primera empresa que exportará gas natural licuado desde la Argentina proveniente de Vaca Muerta. Instalarán un buque de licuefacción en el Golfo San Matías, en Río Negro.

Además, Milei ya tiene información de primera mano de que la actividad económica volvió a repuntar en agosto y septiembre. Si bien se recuperó respecto de los meses anteriores, aún sigue por debajo del 2023, cuando para esa fecha impactaba fuerte el “plan Platita” de Sergio Massa.

Los distintos indicadores están mostrando que el piso la economía lo tocó entre abril y mayo”, señaló el Presidente.

Además, esta semana el INDEC anunciaría que la inflación se ubicó por debajo del 4% en septiembre.

Por otra parte, además de ratificar el pago de un bono de 70 mil pesos a jubilados y pensionados con los haberes de septiembre, el Gobierno analiza subir ese adicional en octubre. Según Milei, las jubilaciones se recuperan diez puntos por encima de la inflación.

La nueva estrategia oficial ya se había insinuado días atrás, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante ejecutivos de Wall Street en un encuentro organizado por el banco J.P. Morgan. “Quédense tranquilos, esta vez no les voy a pedir plata”, bromeó Caputo.

Ante ese auditorio, el funcionario insistió en que el gobierno no planea regresar a los mercados de capitales hasta el 2026, una cuestión que es puesta en duda por sectores del mercado.

El paso de Milei y Caputo por Nueva York dejó algunas dudas entre los operadores, en particular sobre la salida del cepo cambiario. A gusto de esos especialistas en mercados, hay poca claridad sobre cómo planea el gobierno salir totalmente de las restricciones cambiarias y sobre la fecha estimada para hacerlo.

Es un dato clave que mira el mundo de los negocios a la hora de decidir inversiones de gran calibre en el país, aunque Milei asegura que con el régimen para grandes inversiones RIGI esa duda quedó disipada.

Para Alberto Ades, operador argentino en Wall Street, la posición del gobierno generó un poco de confusión. “Dio dos condiciones para eliminar el cepo, una sobre la inflación, otra del balance del Banco Central. El requisito de la inflación no quedó del todo claro y mucha gente quedó confundida”, dijo Ades.

En ese escenario de transmitir datos positivos, Caputo avanza con negociaciones con bancos internacionales para obtener unos u$s 5.000 millones. A esto se sumaría la eventual inyección de fondos frescos de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que vendría acompañado de más fondeo de otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Además, el gobierno espera difundir a fines de octubre una “información de alto impacto” sobre la magnitud del blanqueo de capitales, que estaría arrojando números mayores a los esperados, que se reforzarían por la decisión de prorrogas hasta fines de octubre el cierre de la Fase 1.

A este escenario se suma que datos preliminares arrojan una desaceleración de la inflación en septiembre. El número estaría por debajo del 4% y le permitiría al gobierno seguir instalando la idea de que está más cerca de la “inflación cero”.

Por otra parte, se espera que septiembre haya cerrado con un nuevo superávit fiscal, que le permite al Ejecutivo robustecer su concepción de equilibrar las cuentas públicas.

La fuerte baja de los dólares financieros y el blue, y el descenso sostenido del riesgo país, serán otros de los argumentos que el gobierno prevé difundir con fuerza como mensaje a los mercados financieros.

Según un informe elaborado por las Bolsas de Rosario y de Santa Fe, la recesión tocó piso en el segundo trimestre del año, con un junio que comenzó a dar señales positivas.

Las entidades difundieron el primer resultado del Índice Compuesto Coincidente de Actividad (ICA-ARG) que pretende convertirse en referente para graficar la marcha de la economía. En el indicador confluyen datos de consumo, industria, construcción, recaudación impositiva, comercio internacional y empleo, entre otros.

Este índice mostró una caída interanual en junio de 4,7%, pero con un alza de 0,8% respecto de mayo. De esta forma se unieron dos trimestres consecutivos con resultados positivos, con lo cual entendieron que “se interrumpió la recesión”.

Ese dato forma parte de la estrategia de viraje hacia las buenas noticias que pretende instalar el Gobierno, y que incluirá cada vez más presencia de Milei y Caputo en encuentros de cámaras sectoriales, como el Coloquio de IDEA y la Conferencia de la UIA.

En esa línea también avanza el proceso de modernización de la comunicación: el ministerio de Economía empezó a emitir un programa de streaming con Caputo como atracción principal. Entre las tres primeras transmisiones, que se encuentran en Youtube, sumaron más de 300 mil vistas. ¿Nace un nuevo influencer?