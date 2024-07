En el barrio Larrea, ubicado en la zona noroeste de Rosario, un anciano fue víctima de un robo tras ser dopado por una mujer que había conocido a través de internet. Oscar, el afectado, relató cómo la supuesta amiga, a la que había invitado a cenar, se aprovechó de su confianza para llevar a cabo el delito.

La mujer, que parecía amigable durante sus conversaciones en línea, expresó su deseo de conocer la casa de Oscar. Aprovechando la oportunidad, la invitó a cenar el pasado fin de semana. "Vino el rotisero, dejó la cena, destapamos un vino, empezamos a comer y me tomé medio vaso de vino. Y de ahí no me acuerdo más nada. Cuando me desperté no sabía dónde estaba, ni qué pasaba", narró Oscar, aún impactado por lo sucedido.

Mientras Oscar estaba inconsciente, dos cómplices de la mujer esperaban afuera. Juntos lograron sustraer dinero, un celular, y varias provisiones que cargaron en el auto de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna del yerno de Oscar evitó un robo mayor. El vehículo quedó en el garaje con parte del botín, y los delincuentes se dieron a la fuga.

La situación fue alarmante para los familiares de Oscar, ya que inicialmente no reaccionaba y fue trasladado al hospital. En la casa se encontró un gotero de clonazepam, sustancia con la que aparentemente la mujer drogó a Oscar.

La policía de Rosario ha iniciado una investigación para dar con los responsables de este hecho y prevenir futuros incidentes similares.