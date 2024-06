Victoria de Los Leones en el cierre de la Pro League

Su presencia en la Copa América con Brasil no corre riesgo.

El elenco nacional jugará su segundo encuentro de 2024 frente al elenco tico en Estados Unidos. Nuevamente no tendrá a Lionel Messi, excluido de la convocatoria por lesión, mientras que podría debutar arquero del PSV Walter Benítez.

La polémica nació el 6 de marzo de 2009 cuando Diego, entonces DT de Argentina, criticó en TV el nivel futbolístico de Román. “Así no me sirve”,habría declarado.A la semana siguiente, el 10 de Boca anunció su renuncia a la selección: “Mis códigos no son los de él”.