"El análisis de Marcelo Bielsa tras la goleada de Uruguay a México: "El resultado es exagerado"

En la noche del miércoles, la Selección de Uruguay goleó 4-0 a México en Denver en uno de los amistosos previos a la Copa América de Estados Unidos 2024 gracias a un hat-trick de Darwin Núñez y un tanto de Facundo Pellistri. Luego del partido, Marcelo Bielsa analizó el partido en conferencia de prensa y reflexionó sobre el abultado resultado en favor de la Celeste.

En el primer tiempo, el resultado fue exagerado, fue un partido que si bien merecimos los goles, también podíamos sufrirlos. El funcionamiento ofensivo del equipo en el segundo tiempo se facilitó, pudimos jugar mejor que en el primero, pero cuando se da una diferencia de goles importantes, hay que medir con cuidado la producción del equipo", expresó el Loco ante los medios. "La desventaja en el marcador disminuye al oponente, pierde un poco el oponente con un resultado tan adverso, se desvirtúa un poco", añadió.

Por otro lado, enfatizó en lo engañoso del resultado y reconoció a México, que también disputará el certamen continental, como un rival importante. "El resultado es engañoso. En el primer tiempo, México pudo convertir y el partido hubiera sido distinto, luego cuando las diferencias son grandes, es más fácil jugar bien", declaró. "Creo sinceramente que México tiene jugadores, no hay qué perder de vista que hoy había muchos jugadores importantes fuera del equipo, demasiados, conservando los más destacados que tuvo hoy en el campo y agregando a los que no ingresaron, México va a ser un rival distinto al que vimos hoy", concluyó.

El fixture de Uruguay y México en la Copa América 2024



Fecha 1

Grupo B | México vs. Jamaica

Grupo C | Uruguay vs. Panamá



Fecha 2

Grupo B | México vs. Venezuela

Grupo C | Uruguay vs. Bolivia



Fecha 3

Grupo B | México vs. Ecuador

Grupo C | Uruguay vs. Estados Unidos