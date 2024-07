Así se jugará el Torneo Clausura 2024 de la Asociación Venadense

El próximo 2 de agosto dará inicio el Torneo Clausura 2024 de la Asociación Venadense de Básquet, un evento clave que servirá como clasificatorio para la Liga Federal. En este informe, te ofrecemos todos los detalles sobre el fixture completo, las novedades más importantes y el formato de competencia.

Tal como se anticipó a comienzos de año, la incorporación directa de la Asociación Venadense de Básquet a la Confederación Argentina de Básquet (CAB) trajo consigo modificaciones significativas. Entre ellas, el Torneo Clausura se desempeñará como Pre-Federal y otorgará plazas para la Liga Federal. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la cantidad de cupos disponibles, se especula que serán dos para los finalistas y dos adicionales por invitación, basados en el mérito deportivo y sujetos a la resolución de la CAB.

Uno de los temas discutidos fue la participación del club Centenario en la Liga Argentina y las complicaciones surgidas en el primer semestre debido a las postergaciones de los playoff. Se determinó que si el club debe jugar tanto en el torneo nacional como en el local el mismo día, deberá hacerlo al día siguiente. No se espera que el club forme dos equipos para competir simultáneamente; en caso de necesidad, participará con un equipo juvenil en la Venadense.

Asimismo, se estableció que los jugadores deben cumplir con al menos el 50% de los juegos para poder participar en los playoff.

Formato de Competencia

El formato será similar al del Torneo Apertura, con la diferencia de que no habrá dos zonas, sino una sola en la que todos competirán. Se disputarán dos ruedas de todos contra todos, donde los primeros seis equipos pasarán directamente a cuartos de final. Del séptimo al décimo lugar jugarán una reclasificación para definir los otros dos equipos que avanzarán a los playoff. Los cuartos de final y semifinal se jugarán al mejor de tres partidos, y la final, al mejor de cinco.

El torneo comenzará el fin de semana del 2 de agosto, excepto para Centenario y Olimpia BBC, que jugarán una semana después.





Fixture completo



Fecha 1

Club Ciudad vs Firmat FBC

Sportsman vs Independiente

Centenario vs Peñarol

Atl. Elortondo vs Olimpia BBC

Argentino vs Dep. Atenas

Fecha 2

Dep. Atenas vs Club Ciudad

Olimpia BBC vs Argentino

Independiente vs. Atl. Elortondo

Peñarol vs Sportsman

Firmat FBC vs Centenario

Fecha 3

Club Ciudad vs Peñarol

Firmat FBC vs Independiente

Centenario vs Olimpia BBC

Sportsman vs Dep. Atenas

Atl. Elortondo vs Argentino

Fecha 4

Argentino vs Club Ciudad

Dep. Atenas vs Atl. Elortondo

Olimpia BBC vs Sportsman

Independiente vs Centenario

Peñarol vs Firmat FBC

Fecha 5

Club Ciudad vs Independiente

Peñarol vs Olimpia BBC

Firmat FBC vs Dep. Atenas

Centenario vs Argentino

Sportsman vs Atl. Elortondo

Fecha 6

Atl. Elortondo vs Club Ciudad

Argentino vs Sportsman

Dep. Atenas vs Centenario

Olimpia BBC vs Firmat FBC

Independiente vs Peñarol

Fecha 7

Club Ciudad vs Olimpia BBC

Independiente vs Dep. Atenas

Peñarol vs Argentino

Firmat FBC vs Atl. Elortondo

Centenario vs Sportsman

Fecha 8

Sportsman vs Club Ciudad

Atl. Elortondo vs Centenario

Argentino vs Firmat FBC

Dep. Atenas vs Peñarol

Olimpia vs Independiente

Fecha 9

Club Ciudad vs Centenario

Firmat FBC vs Sportsman

Peñarol vs Atl. Elortondo

Independiente vs Argentino

Olimpia BBC vs Dep. Atenas

Fecha 10

Firmat FBC vs Club Ciudad

Independiente vs Sportsman

Peñarol vs Centenario

Olimpia BBC vs Atl. Elortondo

Dep. Atenas vs Argentino

Fecha 11

Club Ciudad vs Dep. Atenas

Argentino vs Olimpia BBC

Atl. Elortondo vs Independiente

Sportsman vs Peñarol

Centenario vs Firmat FBC

Fecha 12

Peñarol vs Club Ciudad

Independiente vs Firmat FBC

Olimpia BBC vs Centenario

Dep. Atenas vs Sportsman

Argentino vs Atl. Elortondo

Fecha 13

Club Ciudad vs Argentino

Atl. Elortondo vs Dep. Atenas

Sportsman vs Olimpia BBC

Centenario vs Independiente

Firmat FBC vs Peñarol

Fecha 14

Independiente vs Club Ciudad

Olimpia BBC vs Peñarol

Dep. Atenas vs Firmat FBC

Argentino vs Centenario

Atl. Elortondo vs Sportsman

Fecha 15

Club Ciudad vs Atl. Elortondo

Sportsman vs Argentino

Centenario vs Dep. Atenas

Firmat FBC vs Olimpia BBC

Peñarol vs Independiente

Fecha 16

Club Ciudad vs Olimpia BBC vs

Dep. Atenas vs Independiente

Argentino vs Peñarol

Atl. Elortondo vs Firmat FBC

Sportsman vs Centenario

Fecha 17

Club Ciudad vs Sportsman

Centenario vs Atl. Elortondo

Firmat FBC vs Argentino

Peñarol vs Dep. Atenas

Independiente vs Olimpia BBC

Fecha 18

Centenario vs Club Ciudad

Sportsman vs Firmat FBC

Atl. Elortondo vs Peñarol

Argentino vs Independiente

Dep. Atenas vs Olimpia BBC