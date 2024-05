Talleres superó a Cobresal y se aleja como líder de su grupo

Talleres, ya clasificado a los octavos de final, venció por 1 a 0 a Cobresal por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores y le bastará con un empate en la última jornada para terminar como líder la fase de grupos.

Con el único tanto de Girotti, quien ingresó en el segundo tiempo, Talleres alcanzó los 13 puntos pero todavía debe esperar al duelo entre San Pablo y Barcelona de Ecuador. En caso de un triunfo del club brasileño, con un empate terminará como líder, sino ya será el primero del grupo una fecha antes del cierre de la fase regular.

En el primer tiempo, Talleres fue superior, con más presencia en campo rival y oportunidades generadas de cara al arco defendido por el arquero Leandro Requena, aunque le faltó la efectividad necesaria para ponerse en ventaja y terminó la primera etapa con el marcador en cero.

Y ya en los últimos 10 minutos del partido, cuando Talleres apretaba mucho más con los ingresos de los suplentes, pudo ponerse en ventaja en el marcador después de que Girotti conectara un centro de Ramón Sosa, tras una jugada magistral del paraguayo, y puso el 1 a 0 para el conjunto cordobés.

En la última fecha, la cuál será el miércoles 29 de mayo, el cuadro cordobés deberá visitar a San Pablo en Brasil, para definir al puntero en caso de que el conjunto Tricolor venza a Barcelona este jueves 16. Port otro lado, el conjunto de Guayaquil hará lo propio ante Cobresal por el pase a la Copa Sudamericana.

Síntesis de Talleres vs. Cobresal por la quinta fecha de la Copa Libertadores:

Copa Libertadores.

Fecha 5.

Grupo B.

Talleres 1-0 Cobresal.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Augusto Menendez (Perú).

VAR: Milagros Arruela (Perú).

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Juan Portillo, Lucas Suárez, Miguel Navarro; Juan Portilla, Marcos Portillo; Matías Galarza, Rubén Botta, Valentin Depietri; Nahuel Bustos. DT: Walter Ribonetto.

Cobresal: Leandro Requena; Franco Bechtholdt, Francisco Alarcón, Cristian Toro; Jens Buss, Diego Céspedes, Cristopher Mesías, Rodrigo Sandoval; Franco García, Diego Coelho, Franco Lobos. DT: Gustavo Huerta.

Goles en el segundo tiempo: 37m Federico Girotti (T).

Cambios en el primer tiempo: 27m Leandro Navarro por Toro (C).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Leonardo Valencia por García (C); Julio Castro por Coelho (C); César Munder por Lobos (C); Ramón Sosa por Galarza (T); 15m Federico Girotti por Depietri (T); 25m Alejandro Martínez por Botta (T); 26m Bruno Barticciotto por Bustos (T); 38m Ulises Ortegoza por M. Portillo (T).